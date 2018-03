Justlease stopt toch als schaatssponsor

Justlease ziet toch af van een doorstart als sponsor van zijn schaatsploeg. De bedrijfsleiding blijft bij het besluit, om na dit seizoen te stoppen met de schaatsploeg, waarin onder anderen Ireen Wüst en Antoinette de Jong voor schaatsen.

Dinsdag kwam Wüst met het nieuws naar buiten dat Justlease mogelijk een doorstart zou maken, maar dat er voor haar geen plek meer was. Met het oog op de toekomst zou de sponsor de 31-jarige Wüst te oud vinden. Dit kwam Justlease op flinke kritiek te staan.

"Wij betreuren de commotie over het al dan niet doorgaan van de sponsoring van onze kant en de negatieve beeldvorming die rondom Ireen Wüst is ontstaan. Het is jammer dat er dinsdag onvolledig nieuws naar buiten is gekomen, waardoor er voorbarige en onjuiste conclusies zijn getrokken'', seit de direksje fan Justlease.