Zorgen over meer woonwagenstandplaatsen Fennepark Drachten

Bewoners van het Fennepark in Drachten maken zich zorgen over de uitbreiding van woonwagenstandplaatsen in de wijk. De gemeente Smallingerland benoemde onlangs drie locaties in de wijk, waar mogelijk twintig woonwagens komen. De wijkbewoners zijn het daarmee oneens. Ze vinden dat er in de wijk al voldoende doelgroepen met een afwijkende levensstijl zijn.

Zo is er in de wijk een locatie waar alleenstaande, minderjarige asielzoekers wonen en zijn er drie woonvormen van Talant voor verstandelijk beperkten. De draagkracht in de wijk is dan ook bereikt, vinden de wijkbewoners. "De diverse doelgroepen zouden evenredig moeten worden verdeeld over Drachten, in plaats van ze allemaal in één wijk te huisvesten", zegt wijkbewoner Henk Mulder.

De bewoners zijn ook slecht te spreken over het proces. Ze hadden in een veel eerder stadium moeten worden geïnformeerd. Ze spraken dinsdag met wethouder Jos van der Horst tijdens een informatiebijeenkomst over de mogelijke locaties. Daar hebben de bewoners aangegeven, dat de gemeente beter onderzoek moet doen naar geschikte locaties in Drachten.