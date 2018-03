SP Smallingerland laat verkiezingsdebat schieten

De SP van Smallingerland doet niet mee aan het verkiezingsdebat dat de gemeente donderdag organiseert. De zeven stellingen zouden onvoldoende gericht zijn op de standpunten van de SP. Dat zegt fractievoorzitter Jos van der Horst. De organisatie van het debat vindt het jammer dat de partij niet wil meedoen, maar een woordvoerder wijst er ook op dat er een uitgebreide voorbereiding is geweest.

Er zouden in totaal elf partijen meedoen aan het debat en de organisatie is niet van plan op basis van de kritiek van één partij de stellingen aan te passen. Als er later weer verkiezingen zijn, zal de organisatie de kritiek van de SP meenemen, maar het staat niet vast dat er dan voor een andere opzet wordt gekozen.