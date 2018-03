Ziekenhuizen nemen noodmaatregelen vanwege massale griep

De problemen met de griep bij patiënten en personeel van de noordelijke ziekenhuizen is zo groot, dat er noodmaatregelen nodig zijn, om de stroom patiënten aan te kunnen. Dat betekent dat vanaf woensdag bij de Meldkamer Noord-Nederland wordt bijgehouden in welk ziekenhuis er nog bedden beschikbaar zijn.

Iedere dag wordt op drie vaste momenten bij de ziekenhuizen geïnformeerd of er nog ruimte beschikbaar is. Het overzicht van beschikbare bedden wordt dan aan alle ziekenhuizen verstuurd, zodat zij de hulp kunnen inroepen van collega's, mocht dat nodig zijn. Hiertoe is besloten tijdens een spoedoverleg van zorgaanbieders in Noord-Nederland. De spoedeisende hulpafdelingen van de ziekenhuizen kampen met grote problemen. Op de intensive care zijn nauwelijks nog bedden beschikbaar.

Naast de dagelijkse lijst, die wordt bijgehouden bij de meldkamer, kijken ziekenhuizen ook naar welke mogelijkheden zij hebben, om het aantal beschikbare bedden te vergroten. Dat kan door bijvoorbeeld patiënten zo snel mogelijk door te sturen naar verpleeg- en verzorgingshuizen. De ambulancezorg bekijkt of daar extra personeel voor kan worden vrijgemaakt.