Heerenveen kan door met uitbreiding Skoatterwâld

De gemeente Heerenveen kan verder met de uitbreiding van de nieuwbouwwijk Skoatterwâld. Dat is woensdag duidelijk geworden na een uitspraak van de Raad van State. Een bewoner van een appartement aan de Wilgenpoel verzette zich tegen de bouw van 55 woningen in het gebied Middenzone Oost, tegen het parkgebied aan. Zijn beroep tegen het uitwerkingsplan Skoatterwâld is afgewezen door de hoogste bestuursrechter.

In de plannen staat dat de nieuwe huizen op 30 meter afstand van het appartement van de bezwaarmaker komen. Hij was bang om zijn uitzicht en privacy kwijt te raken. Volgens de Raad van State past de afstand echter in een stedelijke omgeving.