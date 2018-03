Boete voor Amelander voor het rijden met drank op

Een man van 30 uit Hollum op Ameland moet een geldboete van 650 euro betalen, omdat hij op 9 december vorig jaar met drank op achter het stuur had gezeten. Dat heeft de rechter woensdag bepaald. Eerder is zijn rijbewijs al ongeldig verklaard door het CBR. Ook moet hij een geschiktheidsonderzoek van 1000 euro ondergaan, dat hij zelf moet betalen.

De man was op die 9 december 's nachts na drie uur op weg naar huis, toen de politie hem staande wilde houden. De man vluchtte, maar de politiemensen vonden hem later terug op het erf van een kampeerboerderij. De man ontkende toen dat hij een auto had bestuurd. Bij de rechter gaf de man wel toe dat hij had gereden. Hij had 12 glazen bier gehad en bij de blaastest bleek dat hij drie keer meer had gedronken dan is toegestaan.