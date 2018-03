Nieuwe cultuurhistorische fietsroutes in Achtkarspelen

De wethouders Stellinga en Antuma van Achtkarspelen hebben woensdag alvast de nieuwe cultuurhistorische fietsroutes verkend, die in april beschikbaar komen in de gemeente. Bijzonder is dat bij de fietsroutes een app hoort voor op de mobiele telefoon. Met behulp van de app wordt op enkele plaatsen op de routes informatie verstrekt over cultuur, historie en natuur. Verder zijn er gedichten en volksverhalen te horen.

De wethouders deden de verkenningstocht op nieuwe huurfietsen, die voortaan te verkrijgen zijn bij botanische tuin De Kruidhof in Buitenpost. Er zijn drie nieuwe routes, met een lengte van ongeveer 30 kilometer. De routes zijn ontwikkeld met behulp van de Keunstkrite, de stichting Ald Achtkarspelen en de gemeente.