Het werk aan de A32 woensdagochtend bij Wolvega had geen file moeten opleveren. Dat zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. De organisatie had van tevoren gekeken hoe druk het in de spits op het deel van de weg is en naar aanleiding daarvan bepaald dat er gewerkt kon worden. Er ontstond echter wel een file van ongeveer vier kilometer.

Het werk duurt nog tot donderdagavond half tien. Het is niet duidelijk of er donderdagochtend weer in de spits wordt gewerkt.