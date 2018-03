VIDEO: Miranda in de zorg: verpleegkundige bij GGZ

Omrop Fryslân sluit aan bij de landelijke 'Week van zorg en welzijn' om de zorg een extra impuls te geven. In de zorg zijn grote tekorten en de behoefte aan nieuwe mensen wordt steeds groter. Van 12 tot en met 17 maart is bij Omrop Fryslân ruim aandacht voor alle facetten van de zorg. Op radio, televisie en online doen we verslag van tal van activiteiten.

Verslaggever Miranda Werkman was woensdag bij Martje Yntema, GGZ specialistisch verpleegkundige in het nieuwe ACT-team. Dat is een nieuw team met daarin de GGZ, daklozenopvang Zienn en Verslavingszorg Noord Nederland. Haar werk is letterlijk de straat op en mensen hulp aanbieden.

"Ik help de mensen die op straat leven met de problemen die ze hebben en waar ze niet uit komen. Dat kunnen psychische problemen zijn, of dat ze verslaafd zijn of vastgelopen zijn in regels en protocollen. We gaan overal heen, daar waar de mensen zijn. Overdag komen ze bij ons, voor koffie of een tosti. Ook mogen ze hier legaal drugs gebruiken." Ze heeft met veel verschillende mensen contact, zoals met de wijkagent. "Dat samenwerken met allerlei mensen houdt het dynamisch. Ik zit niet de hele dag op kantoor, maar ga er lekker op uit. Ik weet nooit hoe mijn dag loopt." Ze heeft wel heftige dingen meegemaakt. "Ik ben een keer gegijzeld en gestalkt. Dat gebeurt. Collega's zijn wel eens bedreigd met een wapen. Op straat zijn ook criminelen, maar die mensen moeten ook een plaats hebben. Hun visie op de wereld is anders dan die van mij, dat maakt het mooi."

