Cao-overleg Philips zit muurvast

"Meten met twee maten als het om beloning gaat." Dat verwijt krijgt de directie van Philips van vakbonden CNV Vakmensen, FNV Metaal en de Unie. Na vier keer onderhandelen over een nieuwe cao krijgt het personeel 2 procent loonsverhoging toebedeeld. Dat wordt uitbetaald in twee keer: per mei en oktober 2018. Topman Frans van Houten mag 8 procent meenemen, in een keer. De vakbonden willen van Philips een loonsverhoging van 3,5 procent, op basis van de goede jaarcijfers van de multinational.

De cao-onderhandelingen tussen Philips en de vakbonden liepen vorige week vast..