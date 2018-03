Gemeente vraagt nieuwe vergunning Hanzekwartier Stavoren

De gemeente Súdwest-Fryslân vraagt een nieuwe vergunning aan voor het Hanzekwartier in Stavoren. De twee eerdere vergunningen werden in februari door de rechter vernietigd. De gemeente had hoger beroep kunnen aantekenen, maar doet dat niet om geen tijd te verliezen en omwonenden niet langer in onzekerheid te laten. Die hadden bezwaar aangetekend tegen de bouw van een toren als onderdeel van het terugbrengen van de contouren van het oude Blokhuis. De toren steekt twee meter boven de grond uit en omwonenden vrezen dat zij met harde wind geluidsoverlast krijgen.

De gemeente wil nu kijken of ze met de omwonenden een oplossing kunnen bedenken.