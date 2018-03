Zo'n 200.000 bomen worden woensdag door heel Nederland geplant in het kader van de nationale boomfeestdag. Dat gebeurt door meer dan 100.000 schoolkinderen.

Het provinciale startsein was op de basisschool Hoekstien in Luxwoude. De speciale bomendag kwam daar goed uit: in het dorp moesten veel essen worden verwijderd omdat ze een dodelijke ziekte hadden. De schoolkinderen hebben er nu 25 nieuwe wilgen geplant.