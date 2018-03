"Loondienst is mogelijke oplossing voor huisartsentekort"

Bij huisartsen zelf ligt het gevoelig, maar het is eigenlijk niet te voorkomen dat huisartsen stoppen als zelfstandig ondernemer. In plaats daarvan komen ze dan in loondienst. Dat is aanlokkelijker voor jonge huisartsen, die vaak in deeltijd willen werken. Dat zegt voorzitter Meindert Dijkstra van de Friese huisartsenvereniging Noord. Dat is het verband van huisartsen voor onder andere Leeuwarden.

Huisartsen daar hebben een patiëntenstop, nieuwe inwoners kunnen met geen mogelijkheid een huisarts vinden. Naar aanleiding van een uitzending van Radar, afgelopen maandag, heeft de minister al gezegd dat hij bereid is om langs te komen om te praten over een oplossing. Dijkstra zelf is huisarts in de wijk Aldlân. Hij is nog wel zelfstandig ondernemer. Volgens hem houden veel huisartsen liever hun vrijheid als ondernemer, om zelf hun werk en praktijk in te richten.

De tendens is al dat er steeds meer hulp is voor de huisartsen, in de vorm van praktijkondersteuners, bijvoorbeeld voor de GGZ, somatiek of ouderenzorg. Maar ook daar zit een grens aan, vindt Dijkstra. Al die praktijkondersteuners moeten ook worden begeleid en aangestuurd. De tijd die de huisarts daar in moet steken, gaat ook weer ten koste van de patiënt. Op 27 maart zitten onder andere de huisartsen en zorgverzekeraar De Friesland bij elkaar om een plan te maken om het tekort aan huisartsen op te lossen.