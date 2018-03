Nominatie voor Omrop Fryslân bij NL Awards

Omrop Fryslân is in de categorie 'Beste radioprogramma' genomineerd voor een NL Award. De NL Awards zijn de jaarlijkse prijzen voor producties van de regionale omroepen. De prijzen worden uitgereikt op woensdag 4 april op het NL Media Event.

De nominatie is voor de uitzending over het wadlopen, die deel uitmaakte van een serie 'Verhalen van het wad' van het programma Buro de Vries. In de serie gaan de programmamakers op zoek naar de liefde voor het wad. Het natuurgebied raakt iedereen, maar waarom, hoe en wanneer? Antwoord op die vragen vinden zij in persoonlijke gesprekken en door zelf te ervaren wat er op het wad te beleven valt.

Waardering voor ouderwets radiomaken

Programmamaker Geartsje de Vries is erg blij met de nominatie "Ik vind dit echt een waardering voor het ouderwetse radiomaken. Ik zeg altijd tegen mensen: Doe je ogen maar dicht en laat je eigen fantasie gaan.' Ik vind het belangrijk om beeldende radio te maken en dat is wat we met deze serie ook echt hebben gedaan. Met de reportage over het wadlopen heb ik van begin tot eind verteld wat ik deed en zag. Dit is een hele mooie waardering voor ons hele team."

De NL Awards zijn een initiatief van Stichting RPO om de kwalitatief hoogstaande producties van regionale publieke omroepen meer onder de aandacht te brengen.