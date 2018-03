Steiger van 160 meter wordt geopend in Willemshaven

In Harlingen wordt donderdag de multifunctionele steiger in de Willemshaven geopend. Met deze drijvende steiger kan Harlingen schepen van 160 meter lang een plaats geven. Omdat de steiger met het waterpeil meegaat, kunnen schepen goed aanleggen en kunnen passagiers gemakkelijk op- en afstappen. De steiger is bedoeld voor zee- en rivercruiseschepen. Ook de historische zeilschepen van de bruine vloot kunnen er aanleggen. De zonnepont Jonge Seun gaat de gasten ook van de steiger vervoeren.

Volgens wethouder Maria Le Roy moet de steiger een impuls geven aan het toerisme in de havenstad. De aanleg van de steiger kostte drie miljoen euro en is betaald door de gemeente en de provincie. Harlingen wil met de steiger uiteindelijk 40 cruiseschepen per jaar binnen halen. In juni komen vier grote cruiseschepen naar Harlingen.