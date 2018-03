Sirenes doen het weer; ze zijn op afstand goed gezet

De sirenes, die het anderhalve week geleden bij de maandelijkse test niet deden, doen het allemaal weer. Dat meldt de Veiligheidsregio. Het luchtalarm was niet afgegaan door een probleem met de stroom. Dat zorgt ervoor dat de klokken niet meer gelijk lopen. Op afstand zijn de klokken in de sirenepalen weer goed gezet. Het achterliggende probleem is nog niet opgelost.

Om te voorkomen dat de sirenes het straks weer niet doen, zal de Veiligheidsregio het systeem extra testen. Twee keer per week is er een stille test.