Een 27-jarige vrouw uit Heerenveen is dinsdagavond omgekomen bij een ongeluk op de Van Helomaweg in Wapserveen in Drenthe. De vrouw botste in een flauwe bocht naar rechts tegen een boom in de linker berm. Ze raakte bekneld in haar auto en overleed kort na het ongeluk aan haar verwondingen. De hulpdiensten waren massaal uitgerukt. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk.