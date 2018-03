Herman Pleij: "Friezen zoeken naar eigen identiteit"

De behoefte naar een eigen identiteit is van alle Nederlanders bij de Friezen het sterkst. Dat zei emeritus hoogleraar historische letterkunde Herman Pleij dinsdagavond tijdens een lezing in Drachten. Dat wordt versterkt door een eigen taal en een streven naar vrijheid. Een eigen identiteit heeft voordelen en de behoefte ernaar is groter geworden sinds de maatschappij zich heeft losgemaakt van de traditionele pijlers, zoals katholiek, protestants en socialist. In het ontstane vacuüm willen mensen toch weer ergens bij horen. Wel moeten we er op letten dat we geen groepen buitensluiten, zei Pleij.

De spreker, bekend van radio en televisie, was uitgenodigd door de Stichting Literaire Activiteiten Smallingerland. Er kwamen zo'n 80 mensen op af.