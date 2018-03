Twee jaar cel geëist voor gijzeling

Tegen een 37-jarige Leeuwarder is dinsdag twee jaar gevangenisstraf geëist voor het gijzelen van zijn vriendin en het stelen van een auto. De verdachte zat vorig jaar in een getuigenbeschermingsprogramma omdat hij werd bedreigd door leden van motorclub No Surrender. Omdat hij het te gevaarlijk vond voor zijn vriendin in Leeuwarden, stal hij met geweld een auto, reed naar zijn vriendin en dwong haar hardhandig in te stappen om haar mee te nemen.

Het Openbaar Ministerie ziet dit als vrijheidsberoving. De man werd niet lang daarna opgepakt nadat getuigen de gijzeling zagen. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.