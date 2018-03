Gevaarlijke inhaalactie Dumpert: ontslag en rijbewijs kwijt

Een 33-jarige vrachtwagenchauffeur uit Drachten is aangehouden naar aanleiding van een filmpje op de website Dumpert. In het filmpje is te zien hoe hij een tractor voorbij wil en daarbij een gevaarlijke inhaalactie maakt op een smal weggetje, terwijl er een tegenligger aan komt. De verdachte is dinsdag verhoord door de politie en zijn rijbewijs is ingenomen. Naast een proces-verbaal moet hij een cursus veilig rijden volgen.

De chauffeur is ontslagen door het transportbedrijf waar hij voor werkte, nadat zijn werkgever het filmpje had gezien.

Klik op het plaatje om de video af te spelen.