Langer zelfstandig wonen door hulp Ondersteuning aan Huis

'Ondersteuning aan Huis' biedt cliënten steun op allerlei gebieden. In het kader van de Week van Zorg en Welzijn hadden ze dinsdag een open dag. "We bieden mensen begeleiding zodat ze langer zelfstandig kunnen blijven wonen," vertelt Jetske Draaisma van Wil, de dagbesteding in Heerenveen. Ze werken met zeven mensen op kantoor en hebben een plek in het multifunctionele centrum. "Op dinsdags hebben we een kookclub voor verstandelijk beperkten. Samen maken we hapjes zoals cake of pannenkoeken." Elke dag fietsen de medewerkers hun route door Heerenveen. "Sommige mensen bezoeken we elke dag en bij anderen komen we maar eens per week, maar net hoeveel het nodig is," legt Janneke Stelma uit. Er zijn 55 cliënten. De hulpdienst heeft geen tekort aan mensen, maar merkt wel dat er minder tijd overblijft voor de cliënten omdat ze ook tijd moeten besteden aan het rapporteren.

Onder de mensen

Twee cliënten zijn bij de open dag om hapjes te maken. "Ik vind het belangrijk dat de mensen van de ondersteuning er zijn. Ik heb soms wel hulp nodig en dan hoef ik niet altijd een beroep te doen op mijn ouders. Ze helpen me in het huishouden of met de post en soms is het ook gewoon een praatje," verteld de een. Een ander heeft bij de kookclub geleerd om pannenkoeken te bakken. "Laatst heb ik het thuis ook gemaakt en dat is gelukt." Ze komt graag bij de club omdat ze dan onder de mensen is.

Omrop Fryslân sluit aan bij de landelijke 'Week van zorg en welzijn' om de zorg een extra impuls te geven. In de zorg zijn grote tekorten en de vraag naar nieuwe mensen wordt steeds groter. Van 12 tot en met 17 maart is bij Omrop Fryslân veel aandacht voor alle facetten van de zorg. Op radio, televisie en online doen we verslag van allerlei activiteiten.

