Cambuur wil spelersbudget op niveau houden

SC Cambuur hoopt volgend seizoen met hetzelfde spelersbudget te werken als dit seizoen. De club is al druk bezig met volgend jaar, omdat er veel aflopende contracten zijn. Het contract van Matthew Steenvoorden is vrijdag als eerste verlengd. Hij had een optie op zijn contract, dat de club heeft gelicht. Ook Jesse Bertrams, Jurjan Mannes, Darren Rosheuvel en aanvoerder Robbert Schilder hebben een optie in het contract, dat Cambuur eenzijdig kan lichten. Over hen is volgens technisch manager Foeke Booy nog geen besluit genomen. Daarvoor is niet veel tijd meer, want dat kan tot 1 april.

Van 27 naar 22

Verder zijn er nog acht andere contracten die aflopen, bijvoorbeeld van basisspelers als Martijn Barto, Erik Cummins en Jordy van Deelen. Alleen wat de laatstgenoemde betreft kan Booy meer vertellen. "We zijn met Van Deelen in gesprek over verlenging van zijn contract." De technische staf zal de komende tijd in gesprek met de spelers van wie het contract afloopt. Wel is het zeker dat de Leeuwarders komend seizoen een kleinere spelersgroep hebben. Van de huidige 27 spelers naar 22 spelers voor komend seizoen. Booy: "We willen minder kwantiteit en meer kwaliteit. Het plaatje voor volgend seizoen is helder. We hopen het spelersbudget zoveel mogelijk intact te houden."

De komende tijd zal ook meer duidelijkheid komen over de toekomst van keeperstrainer René Ponk en beloftetrainer Dennis van der Ree. Ook hun contract loopt af.