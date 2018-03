GroenLinks wil actieplan om huisartsentekort aan te pakken

De Statenfractie van GroenLinks wil dat er actie wordt ondernomen tegen het huisartsentekort in Fryslân. In het televisieprogramma Radar was maandagavond aandacht voor het grote huisartsentekort in Fryslân. In de stad Leeuwarden is dit zo groot, dat de meeste praktijken een patiëntenstop hebben. Fractievoorzitter Retze van der Honing spreekt van een crisissituatie, die zo snel als mogelijk moet worden opgelost. Hij vraagt de provincie daarom om opheldering.

Fractievoorzitter Retze van der Honing: "Dat er een huisartsentekort is in onze provincie is niet nieuw, helaas. Maar het wordt steeds erger. Sommige huisartsen kunnen amper met pensioen omdat er geen opvolgers zijn. Er is gewoonweg sprake van een crisissituatie en dat kan zo niet langer. De hoofdverantwoordelijkheid ligt hierin niet bij de provincie, maar bij de zorgverzekeraars en de gemeenten. De provincie heeft echter in september toegezegd ook met een actieplan te komen en wij willen weten hoever ze daarmee zijn. Het is belangrijk zo snel mogelijk actie te ondernemen."