Sponsor schaatsteam vindt Ireen Wüst te oud

Ireen Wüst is teleurgesteld in haar sponsor JustLease. Het bedrijf denkt erover om toch door te gaan als sponsor in het schaatsen, maar Wüst heeft te horen gekregen dat er voor haar geen plek meer is in het team. Haar coach Rutger Tijssen vertelde Wüst het nieuws vorige week, twee dagen voor de start van het WK Allround in Amsterdam.

Wüst: "Er gingen geruchten over de sponsor en toen heb ik gevraagd hoe het zat,'' zegt Wüst in het NOS Sportjournaal. "Rutger zei dat ik te oud was. Dat was een behoorlijke teleurstelling. Iedereen kan een andere visie hebben, maar ik ben vooral teleurgesteld in de manier waarop."

In oktober vorig jaar maakte JustLease bekend na dit seizoen te stoppen als hoofdsponsor. Maar die plannen lijken vooralsnog te zijn bijgesteld. Wüst richtte haar team drie jaar geleden op. "Het was mijn project en voelde als mijn kindje. Dat het zo eindigt is heel jammer." De succesvolste Nederlandse Olympiër ooit zal zich nu beraden op haar toekomst. "Ik wil sowieso twee jaar door. Ik ben nog supergemotiveerd."