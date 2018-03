Conference of the Birds: groot spektakel bij Groene Ster

Duizend muzikanten zullen met dansers en acteurs het Culturele Hoofdstad-evenement Conference of the Birds uitvoeren. Dat vindt deze zomer plaats in het Groene Ster-gebied bij Leeuwarden op een 80 meter groot podium in de vorm van een vogelnest. Het verhaal is gebaseerd op een Perzisch gedicht, waarin een groep vogels op zoek gaat naar een leider. Uiteindelijk komen ze erachter dat ze zelf de koning van hun leven zijn. Daarnaast gaat het over vogels en korpsen met als overeenkomst dat er steeds minder van zijn.

Initiator is componist Sytze Pruiksma, die met Conference of the Birds verder bouwt op Birds & Brass, voorstellingen van korpsen die zijn opgevoerd voor volle zalen. Nu zullen onder andere hafabrakorpsen, het Noord Nederlands Toneel en Club Guy en Roni meedoen.

De presentatie van Conference of the Birds was dinsdag in het Natuurmuseum Fryslân in Leeuwarden.