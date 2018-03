Meer aandacht voor 'ouderverstoting'

Oud-minister André Rouvoet schreef kortgeleden in een rapport dat er extra aandacht moet komen voor 'ouderverstoting', omdat dat schadelijk is voor kinderen. Het verstoten van een ouder houdt in dat bij een scheiding een van de ouders bij de kinderen wordt weggehouden door de partner. Meestal is dat de vader. Rouvoet vindt ook dat advocaten, rechters en de Raad voor de Kinderbescherming hun werkwijze aan moeten passen om dit aan te pakken.

Advocaat Baukje Kooi en Robert Vonk van de Raad voor de Kinderbescherming praten in Fryslân Hjoed over vechtscheidingen.