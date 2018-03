Is het wel zo slecht? NHL Stenden onderzoekt onderwijs Fries

Studenten van NHL Stenden zullen in opdracht van de Provincie Fryslân onderzoek doen naar onderwijs Fries. Twee jaar geleden heeft de provincie van alle scholen in kaart gebracht hoe de lessen Fries worden gegeven. Toen is ook aangegeven hoe het beter zou kunnen en welke stappen de scholen moeten nemen om dat te bereiken. De komende maanden zal van ruim honderd scholen worden bekeken of het ook is verbeterd.

Volgens gedeputeerde Poepjes bestaat er wel een algemeen gevoel over het onderwijs in de Friese taal. Dat zou steeds slechter worden, maar er zijn geen harde feiten. Met dit onderzoek moeten die er wel komen.