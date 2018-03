Zes projecten krijgen geld uit kansfonds van de provincie

Zes projecten krijgen geld uit het zogenaamde kansfonds van de provincie. Gedeputeerde Schier heeft dinsdag bekendgemaakt welke projecten dat zijn en hoeveel geld ze krijgen. Het kansfonds is een subsidieregeling voor kansarmen. Denk aan mensen met een beperking, statushouders en mensen met psychische problemen. Het project Goede Gieren krijgt de hoogste bijdrage: zo'n 226.000 euro.

Goede Gieren is een coöperatie die ervoor wil zorgen dat mensen niet in de schuldhulpverlening komen. Het doel is dat zo'n vijfhonderd gezinnen daarvan kunnen profiteren. Het project De Wurkerij krijgt ook een hoge bijdrage: 190.000 euro. De Wurkerij is opgezet door Stichting Zienn. Jongeren tussen de 17 en 23 jaar die het sociaal moeilijk hebben, krijgen in dit project dertig uren per week dagbesteding, in de vorm van werk.