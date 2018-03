De gemeente Ooststellingwerf vervangt de komende vijf jaar alle lampen in de straatverlichting door LED-lampen. Dat levert een energiebesparing op en het is ook onderhoudsvriendelijker.

Aanvankelijk zou de vervanging van de lampen in een langere periode dan vijf jaar plaatsvinden. Maar, omdat het meteen ook een besparing oplevert, kan de investering in LED-verlichting al snel uit, zo bleek. Daarom gaat de vervanging van de verlichting sneller dan eerst gepland was.