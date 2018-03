Te druk met nieuw album: Thomas Azier zegt festival WTTV af

Thomas Azier zal toch niet optreden op het festival Welcome to the Village in Leeuwarden. De in Nijeberkeap opgegroeide artiest heeft het de komende tijd te druk met zijn nieuwe album en bijbehorende show. De organisatie van Welcome to the Village vindt het jammer dat Azier heeft afgezegd. Azier hoopt volgend jaar wel op het festival te spelen.

Thomas Azier schrijft in een verklaring op de website van Welcome to the Village dat hij het erg jammer vindt dat hij er niet bij kan zijn : "Vooral ook omdat ik een Friesland ben opgegroeid en ik ontzettend veel zin had om het festival opnieuw te beleven vind ik het heel erg dat ik de volgende show op het WTTV-festival moet afzeggen. Ik zit op het moment in een heel radicale nieuwe albumfase en daar hoort ook een nieuwe show bij. Ik wil alleen het beste laten zien, zoals ik daar ook met ROUGE naar heb gestreefd, en daar heb ik nog wat tijd voor nodig".

Welcome to the Village is van 19 tot en met 22 juli van het Groene Stergebied bij Leeuwarden.