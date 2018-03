Hamstra: ''We hebben al een lijst met opvolgers''

Sportclub Heerenveen heeft al een 'longlist' klaar met daarop de namen van opvolgers voor trainer Jurgen Streppel. Dat zegt technisch manager Gerry Hamstra van de eredivisieclub. Hamstra wil inhoudelijk niet reageren op namen van mogelijke nieuwe trainers. Jurgen Streppel moet na twee seizoenen weg, zo bleek dinsdagochtend. Zijn contract wordt niet verlengd.

Moeizaam huwelijk

Daarmee komt een einde aan een moeizaam huwelijk. In 2017 presteerde Heerenveen erg middelmatig en ook nu staat de club in de middenmoot. Technisch manager Gerry Hamstra kreeg wel contractverlenging. Zijn dienstverband werd opengebroken en met een jaar verlengd tot 2020. Hamstra is sinds 2016 in functie bij de club.