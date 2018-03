''Zeehondenopvangcentra moeten veel minder dieren opnemen''

Het gaat zo goed met de zeehond dat opvangcentra veel minder dieren zouden moeten opnemen. Opvang kan zelfs negatief uitpakken, bijvoorbeeld als zeehondenjongen van de moeder worden gescheiden, of dat de populatie zo doorgroeit dat er te weinig voedsel is. Dat zegt de Wetenschappelijke Adviescommissie Zeehondenopvang in een advies aan minister Schouten van Natuur.

Tegen het maximum

De commissie zegt dat de zeehondenpopulatie tegen een maximum aan zit en dat er veel minder dieren moeten worden opgevangen dan nu het geval is. Gestrande zeehonden mogen nu worden opgevangen als ze twee uren alleen zijn geweest. Volgens de commissie moet dat 24 uren worden. Ook moeten er zeehondenwachters komen. Dat zijn getrainde professionals die als enigen mogen beslissen of een zeehond naar een opvangcentrum moet of niet.

De vijf opvangcentra in Nederland hebben al gezegd dat ze graag betrokken willen worden bij het invoeren van de adviezen. Ze hebben veel ervaring en weten ook veel over de stand van de zeehondenpopulatie.