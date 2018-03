VIDEO: Miranda in de zorg: de dagopvang

Omrop Fryslân sluit aan bij de landelijke 'Week van zorg en welzijn' om de zorg een extra impuls te geven. In de zorg zijn grote tekorten en de behoefte aan nieuwe mensen wordt steeds groter. Van 12 tot en met 17 maart is bij Omrop Fryslân ruim aandacht voor alle facetten van de zorg. Op radio, televisie en online doen we verslag van tal van activiteiten.

Verslaggever Miranda Werkman was dinsdag in Sint Nicolaasga. Daar werkt Anne Koning bij Stichting Maeykehiem. Anne deed heel iets anders, maar heeft nu veel plezier in zijn werk in Sint Nicolaasga. Hij werkt als begeleider in de dagopvang en dagbesteding. De bewoners hebben het niveau van een 2- of 3-jarige. Hij vertelt open en eerlijk over zijn werk in de zorg.

Kijk voor meer reportages, artikelen en informatie op Omropfryslan.nl/soarch. Meer weten over de nationale Week van zorg en welzijn of over het werken in de zorg? Kijk dan op de website van Zorgplein Noord: Wzwnoord.nl.