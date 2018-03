Kleine basisscholen krijgen er meer geld bij

Basisscholen met minder dan 145 leerlingen krijgen er meer geld bij. De scholen krijgen de extra steun om sluiting te voorkomen. Het kabinet geeft nu 120 miljoen euro uit aan ongeveer tweeduizend scholen door heel Nederland, maar daar komt volgend jaar nog 20 miljoen euro bij. Minister Slob van Onderwijs vindt dat kinderen dicht bij school moeten kunnen wonen. "Ieder kind heeft recht op goed onderwijs, of het nu op een kleine of grote school zit", zegt hij.

Geld voor extra mensen

Roel Krijnen is bestuurder van onderwijskoepel Odyssee. Onder deze koepel vallen drie basisscholen met minder dan 145 leerlingen. Het gaat om de Epemaschool in IJsbrechtum, Raerderhiem in Raerd en Middelstein in Mullum. "Kleine scholen moeten het met minder mensen doen", vertelt Krijnen. "Een extra kracht zou een voorbeeld kunnen zijn waar geld naartoe kan gaan.'' Ook is Krijnen blij dat er weer gesproken kan worden over de toekomst van kleine scholen. "Financien mogen niet de reden zijn om kleine scholen te sluiten", zegt Krijnen.