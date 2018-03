De politie heeft dinsdag bij een grote actie in Drachten zes mannen aangehouden voor de productie van en handel in hennep. Bij invallen op meerdere plaatsen in Drachten en omgeving zijn hennepkwekerijen ontdekt. De politie doet onderzoek in gebouwen aan de Lijsterstraat, Schwartzenbergleane, de Boeg en de Burgemeester Wuiteweg.

Er zijn twee auto's, een bus en een motor in beslag genomen. Op diverse plaatsen zijn speciale drugshonden ingezet.