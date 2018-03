Opschudding over naaktbeelden is niet goed voor sauna's

Directeur Eric Humme van sauna Leeuwerikhoeve in Burgum baalt ervan hoe zijn branche de laatste dagen in het nieuws is gekomen. Beelden van naakte gasten, die door gehackte of stiekem geplaatste camera's zijn gemaakt, worden op internet geplaatst. Dat is slecht voor de sector. Bij Leeuwerikhoeve hebben ze geen vaste camera's en er is streng toezicht op het gebruik van mobiele telefoons. Gebruik van de mobiele telefoon is verboden, omdat er filmpjes en foto's gemaakt kunnen worden. In Burgum zijn de regels al streng, maar het toezicht zal nog strenger worden, zegt Humme.