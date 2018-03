Werkstraf geëist tegen Langweerder (61) vanwege vuurwerkbom

Tegen een 61-jarige Langweerder is dinsdagochtend tweehonderd uren werkstraf geëist, omdat hij in de zomer van 2015 een vuurwerkbom tussen stappers zou hebben gegooid. De man ontkent nog altijd, maar volgens getuigen heeft hij wel degelijk met vuurwerk gegooid. Het zou gaan om twee incidenten: in de buurt van de woning van de verdachte en bij een horecazaak aan de Buorren in Langweer. Een drietal getuigen zag dat de man iets weggooide.

Een van de mensen uit het groepje waar de bom bij ontplofte, heeft blijvende gehoorschade opgelopen. Hij eist ruim 18.000 euro van de verdachte. Een ander slachtoffer wil ook zo'n 5.000 euro van de man hebben. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.