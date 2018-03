Verbinding van Holwerd naar Ameland moet snel verbeteren

Er moet op korte termijn een structurele oplossing komen voor de vaargeul tussen Holwerd en Ameland. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat krijgt binnenkort een brief met die strekking van de gemeente Ameland. De gemeenteraad nam maandagavond unaniem een motie aan dat de vaargeul 'langdurig en adequaat' op diepte en breedte gehouden moet worden. De verbinding is al jarenlang negatief in het nieuws door de vertragingen die de passagiers van en naar Ameland ondervinden.