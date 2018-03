Winterweer komt dit weekend terug, zegt Piet Paulusma

Koning Winter komt het komende weekend tijdelijk terug, zo meldt weerman Piet Paulusma. Hij waarschuwt voor vorst, sneeuw en lage temperaturen door de aanvoer van lucht uit de Poolstreken. Het wordt volgens Paulusma flink koud. De kou bereikt onze provincie in de nacht van vrijdag op zaterdag.

Overdag blijft het net boven nul en in de nacht daalt de temperatuur onder het vriespunt, maar door de harde oostenwind voelt het in de nacht aan als min 15 graden. Er is kans op sneeuw en hagel en daarom ook kans op gladheid.