Achtkarspelen lijkt koopzondag te krijgen

Het lijkt een kwestie van tijd voordat de winkels in Achtkarspelen ook op zondag opengaan. Bij het lijsttrekkersdebat werd maandagavond duidelijk dat bijna alle partijen de koopzondag willen. Alleen de fractie van de ChristenUnie is tegen. Toch gaf lijsttrekker Toos van der Vaart van de ChristenUnie aan dat er met de fractie te praten valt, mocht het aan de orde komen bij eventuele coalitiegesprekken. De winkels in Achtkarspelen zullen waarschijnlijk alleen in de middaguren open zijn. Dat is in de buurgemeenten ook het geval.