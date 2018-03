Motie voor vangrail langs kanalen Achtkarspelen

De FNP-fractie in Achtkarspelen dient donderdag een motie in over een vangrail die langs het Prinses Margrietkanaal en het Van Starkenborghkanaal moet komen. De fractie vroeg eerder al aandacht voor een vangrail langs de weg tussen Stroobos en Zuidhorn. Aanleiding zijn meerdere ongelukken, waarbij auto's in het water belandden.

Het afgelopen weekend was het net over de grens in Groningen weer raak en belandde een auto in het water. Er raakte niemand gewond, maar de fractie noemt de situatie levensgevaarlijk. Het terugbrengen van de maximumsnelheid en het plan om trappen bij de wal te maken, zijn volgens de partij niet voldoende.