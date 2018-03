"Ternaard foar de Wyn' heeft twijfels over omgevingsproces

Het is nog niet duidelijk of Ternaard een zogenaamd 'omgevingsproces' krijgt in verband met de aanvraag van de NAM om er gas te winnen. Dat werd maandagavond duidelijk op een grote informatieavond over het omgevingsproces in De IJsherberg in Dokkum.

Een omgevingsproces is een nieuwe werkwijze die de belangen van de regio beter moet regelen dan met de oude inspraakprocedure. Op basis van interviews met zestien inwoners van Ternaard en verschillende maatschappelijke organisaties, denkt een door de overheid ingehuurd bureau dat er wel draagvlak is voor een omgevingsproces. De Ternaarder actiegroep 'Ternaard foar de Wyn' heeft grote twijfels. De actiegroep vindt zestien interviews een veel te klein aantal om die conclusie te trekken en overweegt om nu zelf een enquête in het dorp en de omgeving te houden.

Volgens burgemeester Marga Waanders van Dongeradeel biedt een omgevingsvergunning meer mogelijkheden om op te komen voor de belangen van de regio en om goede afspraken te maken over het vergoeden van schade door gaswinning. Maar het besluit om, als eerste gemeente, met een omgevingsproces te beginnen is nog niet genomen. De overheden zitten nog steeds in een verkennende fase, zegt de burgemeester. Aan het eind van de maand is er een discussieavond over 'nut en noodzaak' van het winnen van gas bij Ternaard.

De Waddenvereniging en Milieudefensie namen eerder het besluit om niet mee te doen aan het omgevingsproces. Volgens Milieudefensie gaat het om schijninspraak. Milieudefensie is alleen voor een omgevingsproces wanneer dat helemaal wordt losgekoppeld van mogelijke gaswinning.