Trainer René Hake van Cambuur: "Tevreden met resultaat"

Bij SC Cambuur waren ze wel blij met het behaalde punt dat maandagavond werd gehaald in de uitwedstrijd tegen Jong PSV. De thuisploeg was in het begin beter, zag Cambuur-trainer René Hake. "In het begin was PSV beter, maar door een betere veldbezetting konden we later gemakkelijker naar voren spelen. In zijn totaliteit is 1-1 een goed resultaat."

Doelpuntenmaker Ricardo Kip was het met zijn trainer eens. "We mogen blij zijn met een punt. In deze fase zijn alle punten hard nodig om de play-offs te halen."

SC Cambuur heeft nu 38 punten uit 29 wedstrijden, goed voor de dertiende plaats op de ranglijst. Vrijdagavond komt koploper NEC uit Nijmegen naar Leeuwarden.