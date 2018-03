De gemeenteraad van Ameland heeft maandagavond unaniem besloten om een verbod in te voeren op het op- en loslaten van ballonnen op het eiland. De raad wil dat het college van burgemeester en wethouders de Algemene Plaatselijke Verordening aanpast. Zo moet worden voorkomen dat de ballonnen als zwerfafval voor overlast zorgen op het eiland of in het zeewater.