SC Cambuur pakt punt met 1-1 gelijkspel tegen Jong PSV

SC Cambuur heeft maandagavond in Eindhoven met 1-1 gelijkgespeeld tegen Jong PSV. Even leek het erop dat de thuisploeg de openingstreffer maakte in de 21e minuut, maar het doelpunt van Albert Gudmundsson werd afgekeurd, omdat ploeggenoot Sam Lammers buitenspel stond.

Acht minuten later lukte het Cody Gakpo van Jong PSV wel. In de 29e minuut zette hij de 1-0 op het scorebord. Lang duurde die voorsprong echter niet, want 5 minuten later maakte Riccardo Kip de gelijkmaker voor Cambuur (1-1).

In de tweede helft slaagden beide ploegen er niet meer in om te scoren. De slotfase was nog even spannend met een vrije trap voor de Eindhovenaren en een gele kaart voor Sai van Wermeskerken.

Door het gelijkspel neemt Cambuur een puntje mee terug naar Leeuwarden.