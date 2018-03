Bewoners Feansterhiem aan huis gebonden door defecte lift

Bewoners van Feansterhiem in Surhuisterveen kunnen al twee weken niet of lastig naar buiten, omdat de enige lift in het gebouw defect is. Er is wel een trap in het gebouw met 35 appartementen, maar het grootste deel van de bewoners op de bovenverdiepingen is te oud of fysiek beperkt om die veilig te kunnen gebruiken. Stichting Woningbouw Achtkarspelen, die eigenaar is van Feansterhiem, is op de hoogte van het probleem van een defecte printplaat.

De lift zou vorige week gerepareerd moeten zijn, maar die planning is weer een aantal dagen uitgesteld. Ondertussen worden de bewoners steeds grimmiger, omdat ze aan huis zijn gebonden. ''Ik woon hier al 15 jaar en het is niet de eerste keer dat de lift stuk is. Deze keer duurt het alleen wel erg lang'', vertelt een van de bewoonsters. Om de bewoners tegemoet te komen, heeft de woningbouw 's ochtends en 's middags een boodschappenservice. Ook worden mensen de trap op en neer geholpen.