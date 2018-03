Er moet verzet uit de streek komen, alleen dan gaan de gasboringen bij Ternaard niet door. Dat zei gedeputeerde Michiel Schrier maandagavond in It Polytburo. De NAM wil bij Ternaard en onder de Waddenzee naar gas boren. De provincie, de gemeente Dongeradeel, de streek- en natuurorganisaties zijn er sterk op tegen, maar uiteindelik zal het Rijk hier een besluit over nemen.

Cruciaal is het draagvlak. Als dat er niet is, zouden de gasboringen wel eens van de baan kunnen zijn, zo zei Schrier.