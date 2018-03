Informatieavond over alert zijn op online criminaliteit

Het bedrijfsleven moet alerter zijn op online criminaliteit. Om meer aandacht te vragen voor cybercrime organiseert de Leeuwarder bedrijfsvereniging De Zwette dinsdag daarom een informatieavond over dat thema. In samenwerking met studenten van ROC Friese Poort vertellen verschillende professionals over de gevaren, die online op de loer kunnen liggen.

Aanwezigen krijgen niet alleen tips over hoe ze zich op technisch gebied beter kunnen beschermen, maar ook tips over hoe ze hun eigen online gedrag, op het werk en thuis, kunnen veranderen