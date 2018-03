Duizend vacatures in de zorg: "De nood is hoog"

Werken in de zorg is niet heel populair. De werkdruk is hoog, het is lichamelijk zwaar werk en soms ook mentaal zwaar. "Het imago van de zorg is gedateerd, mensen hebben vaak nog het klassieke beeld van billenwassen en mensen in bed leggen. Met deze week willen we zoveel mogelijk mensen kennis laten maken met de zorg. Dat het zoveel meer is en dat het ook veel breder is, er komt bijvoorbeeld ook een stuk techniek bij kijken," vertelt Ida Grasdijk, directeur van ZorgpleinNoord.

Mensen in de zorg hebben het druk. Door de hoge werkdruk heeft het personeel te weinig tijd voor de bewoners in verzorgingshuizen. Dat is het beeld dat men van de zorg heeft. De nood is hoog. "Deze maand hebben we duizend vacatures in de zorg in de drie noordelijke provincies. We hebben onmiddelijk mensen nodig."

Ze proberen mensen te verleiden om in de zorg te werken. "Mogelijk willen mensen meer werken of willen mensen die al zijn gestopt weer werken, maar die moeten dan wel worden bijgeschoold." Na afloop van de week van de zorg hoopt ze dat mensen gauw werk vinden. "Alliade had vorige week speeddates. Van de 75 mensen die ze hebben gezien, zijn er 18 aangenomen."

Omrop Fryslân sluit aan bij de landelijke 'Week van Zorg en Welzijn' om de zorg een extra impuls te geven. In de zorg zijn grote tekorten en de behoefte aan nieuwe mensen wordt steeds groter. Van 12 t/m 17 maart is er bij Omrop Fryslân volop aandacht voor alle facetten van de zorg. Op radio, televisie en online doen we verslag van allerlei activiteiten.

