Toerismebeurs Berlijn: veel aanvragen Leeuwarden en Fryslân

Ook nadat Culturele Hoofdstad is afgelopen, weten de reisorganisaties Leeuwarden en Fryslân nog goed te vinden. Dat bleek op een grote toerismebeurs in Berlijn afgelopen week. Marketingorganisatie Merk Fryslân was op de beurs. Meer dan honderd touroperators bieden Leeuwarden en Fryslân momenteel aan als bestemming. Vooral in Duitsland, maar ook in België en Nederland. En er wordt flink geboekt. "Ik weet van een hotel dat ze aan één touroperator 1.250 kamers hebben verkocht", vertelt Martin Cnossen, directeur van Merk Fryslân.

Toerisme blijft

Tijdens dit culturele jaar is er natuurlijk van alles te beleven. De grote uitdaging is, om ook ná 2018 meer toeristen naar de provincie te halen. Het vooruitzicht is positief, denkt Cnossen. "In 2019 is er ook nog van alles te doen, zoals het nieuwe bezoekerscentrum bij de Afsluitdijk en het Woudagemaal. Verder komt het Fries Museum volgend jaar met een tentoonstelling over Rembrandt en Saskia.'' Wat ook positief is voor Leeuwarden en Fryslân is, dat plaatsen als Amsterdam volledig vollopen. "Veel mensen willen niet naar deze drukte toe en zoeken naar plaatsen, die nog niet massaal zijn ontdekt."

Infocentrum

Reizigers en aanbieders van reizen kunnen met vragen terecht bij de zogeheten Hospitality Desk. Ze krijgen het hier steeds drukker, merkt Bram Kruijt van dit infopunt. Het zijn niet alleen vakantiegangers en zakelijke toeristen, maar ook buitenlandse overheden die aankloppen voor vragen. "Zo komen er verschillende delegaties uit Scandinavië die meer willen weten over hoe de mienskipsprojecten tot stand zijn gekomen.'' De meeste vragen gaan over accommodaties. "Maar ook over geschikte plekken om te eten voor grote groepen.'' De grootste groep, die contact zocht, was een groep van maar liefst duizend man uit de provincie Groningen.